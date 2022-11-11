Hakkında FETÖ iltisakına ilişkin ifadeler ortaya çıkan Hakim Hüseyin Zengin ile ilgili haberlere görev yaptığı Samsun Adliyesi’nce sürekli erişim engeli veriliyor. Sulh Ceza Hakimlerinin FETÖ ifadelerinin işlendiği haberlere hiçbir araştırma yapmadan erişim engeli vermek için yarış içine girmeleri dikkat çekiyor. Zengin hakkındaki FETÖ ifadelerinin yeraldığı SABAH haberine Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi Nagehan Kısacık Aydın erişim engeli karar vermişti. Bu kararı haberleştirmemiz üzerine bu kez Aydın’ın başvurusu üzerine arkadaşı olan Samsun 3. Sulh Ceza Hakimi Tuba Kolaş Gürbüz erişim engeli kararı verdi.