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‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı / 02.06.23

‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı / 02.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

‘Sana söz Kandil’e bahar gelmeyecek’ dedi... İBB işten çıkardı / 02.06.23

Sabah 01:22
02

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi / 02.06.23

Sabah 00:43
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‘Türkiye Cumhurbaşkanı’ polemiğinde gerçek ortaya çıktı! İşte o davetiyeler / 02.06.23

Sabah 01:19
04

İYİ Parti ile DEVA birbirine girdi: Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı... / 02.06.23

Sabah 01:12
05

Huzurevinde yaşlı çifte mobbing! Odalarına Erdoğan’ın fotoğrafını asmak isteyince başlarına gelmeyen kalmadı / 02.06.23

Sabah 02:15
06

‘Birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek yola çıkmışlardı: CHP paramparça / 02.06.23

Sabah 01:43
07

Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isimden dikkat çeken paylaşım / 02.06.23

Sabah 02:11
08

İYİ Parti'den istifa etmişti… Akşener’in eski danışmanından çarpıcı ‘Sinan Ateş’ paylaşımı / 02.06.23

Sabah 01:34
09

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a çağrı: Artık çalışmaya başla / 02.06.23

Sabah 01:19
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