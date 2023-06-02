Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve seçimlerde 8’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren İBB çalışanı Muhammet Ali Oğlakçı, 7 Mayısta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde 1.7 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingine katılarak Sabah.tvye verdiği röportajda Sana söz Kandile bahar gelmeyecek sözlerini söylemesi sonrası çalıştığı kurum tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. Hakaret edilen ve tehditler alan Oğlakçının iş akdi tek taraflı feshedildi.