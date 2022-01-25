Sanat dünyası yasta! Yeşilçam’ın mavi gözlüsü Fatma Girik'e veda / 25.01.22

Henüz 14 yaşında figüran olarak girdiği setlerde Türkiye’nin unutulmazlarından birine dönüştü. Fatma Girik, 79 yıllık ömrüne 200’e yakın film ile dizi, iki 45’lik, bir televizyon programı ve belediye başkanlığı sığdırdı. Cenaze programı belli olan Fatma Girik, Teşvikiye Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrumda Memduh Ünün yanına defnedilecek. Ayrıca Fatma Girik için bugün 10.00da Şişli Belediyesinde, 11.00de de Cemal Reşit Reyde Anma Töreni yapılacaktı. Ancak bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...