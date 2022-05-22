Sanatını hüzünle besleyen son halife Abdülmecid Efendi / 22.05.22

21 Aralık 2021’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde SSM açılan “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi yoğun ilgi nedeniyle 3 Temmuz’a kadar uzatıldı. Osmanlı sanat hayatında derin izler bırakmış son Halife Abdülmecid Efendi’nin eserlerinden oluşan sergi koleksiyonu 60 tablo ve 300’ü aşkın belgeden oluşuyor. Sergilenen her bir eser Abdülmecid Efendi’nin çocukluktan ölümüne kadar hüzün dolu yaşam hikâyesinin de adeta bir aynası. Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında doğan ilk oğlu Abdülmecid Efendi, çok erken yaşlarda babasının trajik ölümünü yaşamış ve bunu hiçbir zaman unutamamış.