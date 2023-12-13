Aydın’da yaşayan Ozan ve Feyza Germiyanlıoğlu çiftinin bebekleri Sare, doğuştan kalpten çıkan aort damarının şah damarından itibaren gelişmemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorların ‘yaşamaz’ dediği Sare bebek ambulansa Konya Şehir Hastanesine getirildi. Burada Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından ameliyata alınan küçük bebek, yeniden hayata tutundu. Baba Ozan Germiyanlıoğlu, “Bize verilecek ölüm haberini beklerken şimdi çocuğumuzu kucağımıza almanın mutluluğunu yaşadık. Sare artık bizim mucizemiz” dedi.