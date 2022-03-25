Savaşın tanığı küçük Elena dehşeti anlattı: "Üstümüzde uçaklar uçuyordu. çok korktum" / 25.03.22

Ukraynada saldırılar dolayısıyla başta Başkent Kiev olmak üzere birçok şehir tahliye edilmeye devam ediyor. Tahliyeler sırasında, bölgede tedavi gören ve kronik rahatsızlığı olan çocuklar da tahliye edilerek Lvivdeki Bölge Çocuk Hastanesine getiriliyor. Harkovdaki savaştan kaçarak Lvive getirilen 10 yaşındaki Elenada bu çocuklardan bir tanesi. Yaşadığı dehşeti anlatan Elena Bombalar vardı, üstümüzden uçaklar uçuyordu, tanklar sürülüyordu, susmayan sesler ve bombalar vardı. Çok korktum, üzüldüm dedi.