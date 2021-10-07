Şebnem Hemşire cinayetinde çarpıcı detaylar! İşte böyle öldürülmüş / 07.10.21

Sabah

Son dakika: İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz 7 Haziran’da kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili tamamlanan soruşturmada şok detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Timuçin B.’nin ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasının istendiği iddianameye acılı babanın iddiaları damga vururken, bilirkişi raporundaki cansız manken detayı ve adli tıp raporunda çıkan veriler sonuca giden karanlık yolun aydınlatılmasında etkili oldu. Çok konuşulacak tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianameyi, mahkemenin kabul etmesi halinde şüpheli Timuçin B. hakim karşısına çıkacak.