Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti! Şebnem Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı... / 28.10.21

Son dakika haberi: Şebnem Şirin, Denizlide kaldığı apartta erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak feci şekilde katledildi. Şebnem Şirinin katledilmesi sonrası zanlı Furkan Zıbıncı ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Katil Furkan Zıbıncının cinsel istismar, gasp gibi 6 suçtan emniyette kaydının olduğu belirtildi. Şebnem Şirinin daha önce emniyete Furkan Zıbıncı ile ilgili herhangi bir başvurusunun olmadığı öğrenildi. İşte Şebnem Şirinin katledilmesi ile ilgili ortaya çıkan şok detaylar...