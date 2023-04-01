Son dakika haberi: Saadet Partisinin tanımlaması ile Mücahid, kendi tanımı ile Seyyid Kemal Kılıçdaroğlu, dün bir görüşme sonrası çektirdiği fotoğrafta yerdeki seccadeye ayakkabı ile bastı. Bu fotoğraf vatandaşlardan büyük tepki aldı. Kılıçdaroğlunu savunmak sık sık CHP Sözcülüğüne soyunan İsmail Saymaza düştü. Saymaz da, topa girmesi ile tepkilerden nasibini aldı. CHPli troller ve FETÖcü hesaplar fotoğrafın montaj olduğunu savunurken, CHP yaptığı açıklama ile seccadeye ayakkabı ile basıldığını doğruladı. Kılıçdaroğlunun adaylığı Saadet Partisinin önünde Berat Kandilinde açıklanmıştı. Erdoğan, Benden daha fazla cumaya gidiyor diyerek bu durumu tiye almıştı.