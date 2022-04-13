Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli... / 13.04.22

Son dakika... Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren milletvekili seçme kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile görme engelli seçmenlerin oy gizliliğine esasına uygun şekilde oy kullanabilmesine imkân sağlandı. Bu kapsamda Yüksek Seçim KuruluYSK görme engelli seçmenler için oy pusulasına uygun şablon hazırlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz başta görme engelli seçmenlere yönelik yapılan iyileştirme adımı olmak üzere seçim kanununda yapılan değişiklikler ile ilgili SABAHa özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika detayları...