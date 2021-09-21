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7/24 Dinle Sabah Seçim yasası çalışmalarında son dakika gelişmesi: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık... / 21.09.21
Sabah

Seçim yasası çalışmalarında son dakika gelişmesi: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık... / 21.09.21

Sabah

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim yasası düzenlemesinde iki kritik nokta üzerinde duruluyor. Bunlar, "Büyükşehirlerde 12 milletvekilli seçim bölgeleri oluşsun" ve "Muhtarlık seçimleri yerel seçimle birlikte mi yoksa ayrı mı yapılsın" olarak ortaya şekillendi. İşte seçim düzenlemesine ilişkin değişiklik öngörüleri ve çalışmalardan son dakika haberleri
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