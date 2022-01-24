Sedef Kabaş’ı tutuklayan hakimi o fotoğrafla linç etmek istediler! Hakim değil, sağlıkçıymış! / 24.01.22

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına yönelik ağır hakaret eden Sedef Kabaşı tutuklayan hakimi bir fotoğraf ile linç etmek isteyen odakların planı bir kez daha çöktü. Paylaşılan fotoğrafta bozkurt işareti yapan iki kişiden birisinin Sulh Ceza Hakimi Furkan Bilgehan Ertem olduğu iddia edilmiş ve hakimin siyasi kimliğe sahip olduğu propagandası yapılmıştı. Söz konusu fotoğraftaki Bilgehan Ertem’in sağlık personeli olarak görev yaptığı ortaya çıkarken avukatın da Ankara Barosuna kayıtlı M.M.K., olduğu belirlendi.