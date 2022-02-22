Sedef Kabaş’ın “piyasa dolandırıcılığı” davasında yeni gelişme / 22.02.22

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ın da aralarında olduğu 6’sı gazeteci 38 kişinin “piyasa dolandırıcılığı” yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Savunmaları alınamadığı için haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, Cumhuriyet savcısından davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlanmasını istedi. Duruşmada olmayan Sedef Kabaş mahkeme tutanağına, “Sanık Sedef Kabaş Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır” şeklinde yazıldı.