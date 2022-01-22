Sedef Kabaş'tan skandal FETÖ paylaşımları! / 22.01.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamını alçak ifadeler ile hedef alan Sedef Kabaşın Fetullahçı Terör Örgütü ile iletişimi dikkat çekti. Kabaş, FETÖ ile mücadelede milat olarak kabul edilen 17/25 Aralık sonrasında örgütün yayın organlarına attığı Tweetler ve katıldığı programlarla büyük destek verdi. Kabaş, FETÖnün en büyük medya kuruluşu Zaman Gazetesinde manşetleri süslerken, FETÖnün azılı isimlerinden Fuat Avniden de Geçmiş olsun güzel insan şeklinde mesaj aldı. Kabaşın MİT TIRları ile ilgili paylaşımları, Can Dündar ve Erdem Güle verdiği destek de dikkat çekerken, Sultanahmetteki terör saldırısı sonrası açıktan teröre destek verdiği de görüldü.