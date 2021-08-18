Şehidin son sözleri ortaya çıktı! 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara' / 18.08.21

Sabah

Irak'taki Pençe Şimşek Operasyonu'nda 26 Nisan'da Ramazan'da şehit düşen Teğmen Mehmet Kıvık'ın anıları silah arkadaşı Teğmen Samed Poyraz tarafından kaleme alınan 'Oysa ben tüm gökyüzüydüm' isimli romanda ölümsüzleşti. Kitapta Kıvık'ın operasyon sırasında şehit olmadan dakikalar önce silah arkadaşına 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine hadi" deyip detektör kullanan uzman çavuşun önüne geçerken söylediği son sözleri yer aldı. Ayrıca şehit Kıvık 'TSK neden sınır ötesi operasyon yapıyor? Mehmetçik'in orada ne işi var' diyenlere, "Çukurca'da, Yüksekova'da, Şanlıurfa'da, Hatay'da oturanların da en az İzmir'dekiler kadar rahat yaşamaya hakkı var" diyerek en güzel cevabı veriyor.