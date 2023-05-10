Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Er Şaban Ertaştan’ın ağabeyi Yılmaz Ertaştan, HDP ile işbirliği yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. 6’lı masanın kuyruğunun dışarıda olduğunu belirten Ertaştan, “Talimatlarını dışardan alıyorlar. FETÖ ile kol kolalar. Kuyrukları dışarda bunların. PKK ne derse FETÖ haini ne derse onu yapıyorlar, yapacaklarda. Atatürk’ün partisiyiz diyen CHP ve onun genel başkanının teröristlerin söylemleri karşısında çıtı çıkmıyor, çok yazık” dedi.