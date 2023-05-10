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Şehit ağabeyinden HDP ile görüşen CHP’ye tepki: ‘Bunların kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’ / 10.05.23

Şehit ağabeyinden HDP ile görüşen CHP’ye tepki: ‘Bunların kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’ / 10.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Şehit ağabeyinden HDP ile görüşen CHP’ye tepki: ‘Bunların kuyruklarını FETÖ ve PKK tutuyor’ / 10.05.23

Sabah 01:50
02

Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız / 10.05.23

Sabah 01:24
03

Üniversiteyi propagandasına alet etti / 10.05.23

Sabah 00:43
04

Balıkların yerini fareler aldı / 10.05.23

Sabah 01:42
05

En düşük ücret % 107 arttı / 10.05.23

Sabah 01:58
06

Dağlar terörden temizlendi / 10.05.23

Sabah 01:22
07

Ucuza araç yalanıyla 10 milyon liralık vurgun / 10.05.23

Sabah 00:34
08

Jandarmadan sahte evrak operasyonu / 10.05.23

Sabah 00:35
09

En düşük işçi maaşı 15 bin lira / 10.05.23

Sabah 05:24
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