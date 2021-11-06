Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın... / 06.11.21

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkanın Bingölde şehit ağabeyine alçakça küfür etmesine tepkiler sürüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti, Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt’teki olayda liderine Burası Kürdistan diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir. dedi.