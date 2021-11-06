DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Sabah Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın... / 06.11.21
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın... / 06.11.21

Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın... / 06.11.21

150 Bölüm | 07:50:44

DİNLE LİSTEME EKLE
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın... / 06.11.21

Sabah 01:25
02

İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler / 06.11.21

Sabah 02:36
03

İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi! / 06.11.21

Sabah 02:32
04

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi konuştu: Biz namusumuzu yerde bulmadık / 06.11.21

Sabah 04:18
05

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'dan İYİ Parti'ye 'Lütfü Türkkan' çağrısı: Disiplin sürecini başlatmanızı bekliyoruz / 06.11.21

Sabah 03:41
06

Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak! / 06.11.21

Sabah 02:19
07

Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ı af mı etti? Basın toplantısı apar topar iptal oldu, sessizlik sürüyor... / 06.11.21

Sabah 01:16
08

Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor... / 06.11.21

Sabah 01:47
09

Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar / 06.11.21

Sabah 01:13

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Gülümseten Haberler
Harekete Geçiren Haberler
İçimizi Acıtan Haberler
İlham Veren Haberler
Sabah Kahvesi
Şaşırtan

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x