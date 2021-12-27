Şehit ailesinin sevinci yarıda kaldı! 8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı / 27.12.21

Konya’da 3 yıl önce alkollü araç kullanırken çarptığı ekip aracındaki polis memuru Ali Teke’nin şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Ali Toraman 28 Yargıtay’ın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onamasının ardından geçtiğimiz hafta tutuklandı. Toroman’ın kapalı cezaevinde bir gün kaldıktan sonra denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye edildiği öğrenildi. Abla Derya Öztürk karara isyan ederek, “Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı. 8 yıl ceza alan bir insan nasıl olurda bir gün yatıp çıkartılır” dedi.