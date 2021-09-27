Şehit babasından kahramanlara büyük vefa / 27.09.21

Sabah

İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından biri olan Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz, hayatını şehit isimlerinin verildiği kütüphaneler yaptırmaya adadı. Bugüne kadar koordinatörlüğünü yaptığı 20 kütüphanenin açılışının gerçekleştiğini, hali hazırda bulunan 3 kütüphanenin de bitme aşamasında olduğunu belirten Horoz, "Ben, bu kahramanların ne için ve neden şehit olduğunu, bu kütüphaneye giren herkes görüp okusun, onlar unutulmasın istiyorum. Şehitlerimizin isimlerinin kütüphanelerde yaşatmak için son nefesime kadar çalışacağım" dedi.