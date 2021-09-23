Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher davasında flaş gelişme! 40 polisten 8'i açığa alındı / 23.09.21

Sabah

Son dakika bilgisine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru katil Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları saptanan 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Cevher'in katile müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G., Hakkari Polisevi Müdürü ve Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu sekiz polis Hakkari Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı. İşte son dakika haberinin detayları...