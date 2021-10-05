Şehit kızı Zeynep'in ağlatan ödevi / 05.10.21

Sabah

Şırnak'ta 2015'te şehit düşen Özel Harekat Polisi Nurettin Ademoğlu'nun 9 yaşındaki kızı Zeynep Ademoğlu, duygu ve düşüncelerin işlendiği rehberlik dersinde 'Sizi çok etkileyen, unutamadığınız anınız nedir?" ödevine "Babamın şehit olduğu gün" yazdı. Minik Zeynep'in sosyal medyada yayınlanan ödevi milyonları derinden yaraladı. SABAH'ın konuşan Zeynep; "Babam rüyalarıma geliyor ama konuşmuyor. Yarası var benden saklıyor. Biliyorum o beni cennetten izliyor. Ağladığıma üzülüyor, bende ona üzülme diyorum.