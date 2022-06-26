Şehit kızının mezuniyet gururu "Babamın yolundan gidip devlete hizmet etmek istiyorum" / 26.06.22

15 Temmuz darbe girişiminde Türk Telekom binasını korumaya çalışırken şehit olan Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaşın kızı Selin 18 liseden mezun oldu. Babasını kaybettiğinde henüz 12 yaşında olan Selin, Babamın mezuniyetimde yanımda olmasını ve beni sahnede görüp gururlanmasını isterdim. Üniversite sınavına da girdim, iktisat okumak ve babam gibi devlet adamı olmak, onun yolundan ilerlemek istiyorum. Hem ona layık bir evlat olabilmek hem de devletimize, milletimize faydalı olmak için uğraşıyorum dedi.