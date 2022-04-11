Şehit oğlunun baba hasreti herkesi duygulandırdı! "Keşke elimi tutup beni gezdirebilseydin" / 11.04.22

Şırnakın Silopi ilçesinde 2016da terör operasyonları sırasında PKKlı hainlerin saldırısında şehit edilen Özel Harekât Polisi Yaşar Yavaş geride bir eş ve 3 evlat bırakmıştı. Babası şehit olduğunda Muhammed Yusuf 7 aylık abisi Şaban Miraç 6 ve büyük abisi Beka Siraç ise 8 yaşındaydı. Ankarada yaşayan şehit Polis Özel Harekât Yaşar Yavaşın oğlu Yusuf 7, okulda verilen ödevinde hiç görmediği babasına olan özlemini dile getirdi. Bir kez olsun babasını göremeyen, elini tutamayan minik Yusufun babasına olan özlemini kaleme aldığı herkesi duygulandıran ödev okul panosuna asıldı.