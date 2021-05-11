Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun eşi Özge Sarıoğlu: "Babasına layık bir kız yetiştireceğim" / 11.05.21

Bingölden Tatvana gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Yüzbaşı Salih Sarıoğlu 34 şehit olmuştu. Henüz 7 aylık evli ve eşi 3 aylık hamileydi. Kara Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi mezunuydu. 13 yaşından beri kendini vatanına adamış bir subaydı. Eşini, O şehitliğe yakışacak kadar dürüst mert bütün erlerin hakkını savunan bir komutandı sözleriyle anlatan Şehit eşi Özge Sarıoğlu, ilk anneler günü nedeniyle duygularını SABAHa anlattı.