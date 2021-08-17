Sel evini doldurdu! 30 santimetre boşlukta 2,5 saat yaşam mücadelesi verdi / 17.08.21

Sabah

Son dakika... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen sel felaketi sırasında Saniye Kurkan (85) ve Çiğdem Yıldırın, yoğun sel sularının dolduğu evde 30 santimetrelik bir boşlukta 2.5 saat yaşam mücadelesi verdi. Sel başlangıcının ardından yaşam savaşı veren Kurkan ve Yıldırın, Nursal Yıldırın tarafından mutfak camı kırılarak kurtarıldı. Nursal Yıldırın, ölüm ve yaşam arasında geçen 2.5 saatlik süreci SABAH'a anlattı