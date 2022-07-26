Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı / 26.07.22

PKK terör örgütü içerisinde 14 yıl bulunan, Duran Kalkanın özel kalemliğini yapan ve 7 kişilik Bilim Aydınlanma Komitesi üyelerinden Kerem Gökalp, teslim olduktan sonra Kobani olaylarıyla ilgili verdiği ifade sonrasında Selahattin Demirtaşı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Demirtaşın da tutuklu bulunduğu 6-8 Ekim Kobani olayları davasında tanık olarak dinlenen Gökalp, Selahattin Demirtaşın Mürşitpınar Sınır Kapısında Kobani olayları öncesinde yaptığı açıklama sırasında yanında olan PKKnın sözde Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek olduğunu, Yüksekin PKKnın Zap kampındaki Zindan konferansından alelacele çıkarılarak Demirtaşa talimat getirdiğini anlattı.