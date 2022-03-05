Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez" / 05.03.22

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bayraktar TB2nin özelliklerinin de yer aldığı bu paylaşım, Türk SİHAlarına eleştirenlere de net bir yanıt oldu. Bayraktar paylaşımında: Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti Semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır.. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez ifadelerini kullandı.