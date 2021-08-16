Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et' / 16.08.21

Sabah

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran selde Ezine Çayı'nın kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı da yıkılmıştı. Yıkılmadan hemen önce binanın 5'in katında oturan Senanur Kuş'un (21) ağabeyi ile yazışmaları ortaya çıktı. Yürek burkan yazışmalara SABAH ulaştı. Genç kız İstanbul'da bulunan abi Mert Kuş ile mesajlaşması 5,30 saat sürdü. Çok korktuğunu dile getiren Senanur, abisi Mert'ten yardım isterken binanın temelinin su dolduğu bilgisini verdi. Senanur, abisinden helallik isterken son mesajı da 'bina çöküyor' oldu. Anne Şengül Kuş, ise tahliye kolaylaştırmak için 11 kişiyi bir araya getirdi. Oğlu ile son görüşmesinde" Oğlum seni çok seviyorum. Hakkını helal et " dedi.