Semih Saygıner, SABAH Spor'a konuştu: Kül olmadım ki küllerimden doğayım / 17.12.21

Bilardonun yaşayan efsanesi Semih Saygıner, 17 yıl sonra gelen şampiyonluk hikayesini TUNCAY KURTULUŞ’a anlattı… Efsane bilardocunun SABAH SPOR’daki bu özel röportajında; Dünya’nın 1 numarasıyken 7.5 yıl önce neden kariyerini dondurduğunu… Oyunculuğa ve şarkı söylemeye neden devam etmediğini… Dipten tekrar zirveye çıkarken bilardo dünyasında nelerin değiştiğini… Annesini ile babasını trafik kazasında kaybettikten sonra yolunu nasıl bulduğunu….17 yıl sonra gelen şampiyonluğu ve hedeflerini bulacaksınız…