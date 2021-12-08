Sen zaten kasetle geldin! Yerini böyle mi koruyacaksın? Kılıçdaroğlu’nun ahlaksız el hareketine sert tepki! / 08.12.21

Son dakika haberler: Katar seyahati dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğandan çok önemli açıklamalar geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Stokçular, kur hareketleri ve Kılıçdaroğlunun Gazi Mecliste yaptığı skandal el hareketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu “hadi yürü” demez. Ona başka türlü “yürü” der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz. ifadelerini kullandı.