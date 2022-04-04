Senelerce pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı / 04.04.22

Giresunda dünyaya gelen Kumral Bodura, isminden dolayı kız olduğunu düşünen nüfus memuru kadın kimliği çıkardı. İlkokulu bu kimlikle bitiren Bodur, ilk 2 evliliğinde resmi nikah yapamadığı için, dini nikahla evlendi. Doğan çocuklarını da ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Resmi olarak evlenemeyen, işe giremeyen ve askerliğini yapamayan Bodur, 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı. Yıllar süren hukuk mücadelesi sonucu 2010da erkek kimliğine kavuşan ve 3ncü evliliğini resmi olarak yapan Bodur, doğan 2 çocuğunu kendi üzerine kaydettirebildi.