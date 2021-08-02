Şenol Güneş, MHK seminerinde konuştu "Beklentiler büyük, eleştiriler fazla" /02.08.2021

2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu TFF Merkez Hakem Kurulu MHK Yaz Seminerinin açılışı yapıldı. Rivada bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde 31 Temmuzda başlayan 2021-2022 sezonu MHK Yaz Seminerinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı kulüp başkanları ile üst klasman hakemleri katıldı.