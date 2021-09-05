Şenol Güneş'e sert sözler! "Şenol Güneş daha iyi hocalar olduğunu..." / 05.09.21

Sabah

Son dakika haberler: 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları'nda dün Türkiye, grup sonuncusu olan Cebelitarık'a konuk oldu. 2. dakikada Enes Ünal penaltı kaçırırken ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarının ortalarında gelen oyuncu değişiklikleriyle golleri bulan A milli takım sahadan 3-0 galip ayrıldı. SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, dün oynanan maçtan sonra çarpıcı ifadelerle milli takımı ve Şenol Güneş'i eleştiren bir yazı kaleme aldı.