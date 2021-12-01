Seri küfürbaza ceza yok! / 01.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ağır hakaretler ve küfürler eden Mitat Güçlü Karataş’a birçok dava açıldı. Bu davalardan sadece birinde ceza alan Karataş’ın başka sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakılarak ceza ertelendi. Başka bir davada ise Başkan Erdoğan’a “geri zekalı” diyen, Erdoğan’ın sonunun idam edilen Kaddafi, Saddam ve Çavuşesku gibi olacağını belirten Karataş hakkında beraat kararı verildi. Erdoğan ailesine yönelik hakaret davaları devam eden Karataş, bu arada sosyal medyadan hakaretlerine devam ediyor.