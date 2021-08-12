SETA Güvenlik Uzmanı Dr. Murat Aslan ile 12 soruda Afganistan'da neler oluyor? / 12.08.21

Sabah

Afganistan’ın 1979 yılında Ruslar tarafından işgal edilmesinin üzerinden 42 yıl geçti. Ruslara karşı direnişle, iç savaşlarla, kabileler arası gerginliklerle, mezhepsel çekişmelerle ve son olarak ABD’nin işgali ile geçen tam 42 yıl. Afganistan günümüzde yine bir kaosun eşiğinde. Uzun süredir Afganistan üzerine araştırmalar yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik uzmanı Dr. Murat Aslan ile tüm yönleri ile Afganistan’ın bugününü ve geleceğini konuştuk.