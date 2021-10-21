Sevgili kâbusu! Darp etti, bağladı, ateşe verdi... / 21.10.21

Sabah

Ataşehir'de eski sevgilisi ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağladı. Yetmedi evini ateşe verdi ve çekti gitti. Alev Ş.'nin yaşadığı kabus ilk ve son sanıldı ancak genç kadının bu olaydan çok değil, tam 9 gün önce yine benzer bir kâbusa uyandığı ortaya çıktı. Alev Ş.'nin Emre Y.'den darp, tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirlendi. Şüpheli tehdit ve darp suçlamasını kabul etmese de savcılık dikkat çekici tespitlerle dava açtı. "Hakaret iddiasını kabul ederek kısmen olayı kabul etti. Tehdit ve yaralama suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe oluştu" vurgusu yapan savcılık, Alev Ş.'yi koli bandıyla bağlayıp evini yaktığı iddiasıyla serbest kalsa da bu olaydan kısa önce genç kadına yine korkunç yaralar açan Emre Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.