Sevgililer günü'nde şehit ailelerinden duygusal paylaşım: "Yakın olmak için şehitliğin karşına taşındım" / 14.02.22

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevdası vatan olan aziz şehitlerin eşleri bu özel günleri de buruk geçiriyor. Yıllarca eşlerinden gelecek hediyeyi bekleyen şehit eşleri bugün soluğu şehitliklerte alıyor. O fedakâr kadınlardan şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlunun eşi Özge Sarıoğlu, şehit Polis Özel Harekat Yaşar Yavaşın eşi Halime Yavaş, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında vatan uğruna şehit olan Mustafa Solakın eşi Melek Solak ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Kablanın eşi Mahmure Kablan duygularını SABAHa anlattı: