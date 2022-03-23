Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi / 23.03.22

Ünlü bir otomotiv firmasının Maslak bayiinde satış danışmanı olan Erdal B.34, markanın Arnavutköy bayisinde çalışan kız arkadaşına mobbing yapan yöneticileri Çetin D. ile Ali A.yı isimsiz şekilde gönderdiği çiçek buketine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kayda aldı. Elde ettiği ses kaydını, yeniden çiçekle birlikte bu isimlere gönderen Erdal B., istifa etmelerini aksi bir durumda ise ses kayıtlarını şirketin üst düzey yöneticilerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptı. İki isim şikayetçi olunca ifadesi alınan Erdal B. O bayide işe başlayan kız arkadaşım Dilek A.ya mobbing yapıyorlardı diyerek kendisini savundu. Usulsüz şekilde dinleme yapan Erdal B. hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.