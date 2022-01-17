Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı” / 17.01.22

Türkiyenin Minik Serçe olarak tanıdığı şarkıcı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak isimli şarkısıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı Sezen Aksunun skandal şarkı sözleri üzerine açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili gelişigüzel tartışma ve polemiklerin yapıldığına dikkat çekilerek, İslamın seçkin şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır ifadelerine yer verildi.