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Sabah
Sezgin Tanrıkulu ile 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı / 02.10.23
Sabah
150 Bölüm | 07:52:06
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01
Sezgin Tanrıkulu ile 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı / 02.10.23
Sabah
00:56
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02
ŞOK Marketler’den Cumhuriyetin 100. yılına özel indirim şenliği / 02.10.23
Sabah
00:54
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03
Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor / 02.10.23
Sabah
00:34
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04
FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç! / 02.10.23
Sabah
01:14
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05
Aşı lobisi algı operasyonuna başladı... Yerel seçimler öncesi hedef Türkiye ekonomisi! / 02.10.23
Sabah
02:15
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06
TSK, Irak’ın kuzeyindeki 20 PKK inini yerle bir etti / 02.10.23
Sabah
00:34
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07
Rüşvetin şifresi “ZEYTİN” / 02.10.23
Sabah
01:17
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08
İşsiz kalan vatandaşa 6 ayrı destek / 02.10.23
Sabah
02:40
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09
Emekliye refah payı esnafa düşük prim / 02.10.23
Sabah
02:05
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