Şifa ararken bacağı yandı! Uzman isim dikkatli olunmalı diyerek açıkladı: Zehir özelliği taşıyabilir / 29.09.21

Sabah

Menisküs ağrısı yaşadığı için alternatif tıp yönteminden yararlanarak, dizlerine söğüt ağacı kabuğu bağlayan 55 yaşındaki Nalan Karakaya’nın sağ dizinde üçüncü dereceden yanık oluştu. Bu durum birçok soruyu beraberinde getirdi. Alternatif tıptan yararlanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bazı bitkilerin ilaçlarla etkileşime girerek zarar verebileceği belirten Dermatolog Uzm. Dr. Nejla Dinçer, konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.