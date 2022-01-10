Sıfır Atık’ın gizli kahramanları / 10.01.22

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğanın imzasını taşıyan Sıfır Atık Projesini mercek altına aldı. 4 gün sürecek yazı dizisi kapsamında; evden atılan bir çöpün dönüşerek sofraya nasıl ulaştığını irdeledik. Atıkların yok olma süresinden ve dönüşüm aşamasına kadar birçok soruya yanıt aradık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere sektörde faaliyet gösteren sanayiciler, geri dönüşüm tesisleri, sivil toplum örgütleri ve atık toplayıcılarının Sıfır Atık Projesindeki rolünü siz okuyucularımız için hazırladık.