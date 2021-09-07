Şike kumpası davasının gerekçesi açıklandı! Milyonlarca taraftarı karşı karşıya getirmek istediler / 07.09.21

Sabah

FETÖ’nün futbolda şike kumpasına ilişkin görülen davanın gerekçeli kararının yazımı tamamlandı. Başkanlığını Ahmet Uğuz’un yaptığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kaleme aldığı 3 bin sayfalık gerekçeli kararda, örgütün bir hamleyle birden çok çıkar sağlamayı amaçladığına vurgu yapıldı. Sözde şike soruşturmasıyla hem milyonlarca taraftarı bulunan camialar karşı karşıya getirilerek sokağa dökülmek istendi hem de oluşacak kaos ortamından hükümetin sorumlu tutularak yıpratılması amaçlandı. Bu yolla Fenerbahçe yönetiminin de ele geçirilmeye çalışıldığına vurgu yapılan kararda, Fenerbahçe’nin taraftar kitlesinden ve finansal gelirinden nemalanmayı amaçladığı değerlendirmesi yapıldı.