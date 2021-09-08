Şike kumpasının temeli o maçta atılmış! / 08.09.21

Sabah

Son dakika: Şike soruşturmasının başlamasına neden olan rapora imza atan eski polis memuru Lokman Yanık’ın, Giresunspor Kulübü Eski Başkanı Osman Çırak’la, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası MİT’ten ihraç edilen M.B.A. tarafından 2010 yılındaki bir Galatasaray maçında tanıştırıldığı ortaya çıktı. Şike kumpasının başlamasına neden olan rapora konu olan sözde iddialar, bu karşılaşmada Yanık’a iletildi. İddialar üzerine Yanık’ın hazırladığı raporla şike soruşturmasına start verildi. Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınacağı ve operasyon yapılacağı bilgisinin ise 3 Temmuz’dan 2-3 ay önce MİT Mahrem yapı sorumlusu ‘Talip’ kod Murat Karabulut tarafından yapıdaki üyelere söylendiği ortaya çıktı.