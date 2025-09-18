İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Silvan Yazıtı’nı almak istediklerini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki hassasiyetler nedeniyle bu girişimin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler eski Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 2022 yılında İsrailli yetkililerin, aynı taşı bizzat kendisinden istediklerini belirterek, Ben de kendilerine Silvan Yazıtının, İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıt belgesini gösterdim. Kayıt tarihi 1883. Osmanlı toprağı olan Kudüs’ten Osmanlı başkentine gelmiş ve İsrail diye bir devlet kurulmadan müzemize kaydedilmiş bir yazıtı ne hakla isteyebildiklerini sordum. O yazıt hala bizde. Ebediyyen de müzemizde korunacak derken, Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yazıtın Osmanlı döneminde Kudüs’ten İstanbul’a getirildiğini ve bugün Arkeoloji Müzesi’nde korunduğunu söyledi.