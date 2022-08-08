Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz’un ‘dershaneden aldığım sorularla full çektim’ itirafı büyük yankı uyandırdı. Zenginobuz’un konu ile ilgili sorularını yanıtsız bırakmasına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, “Belediyenin arkasına saklanma. Avukatsan kendin cevap ver İzel Zenginobuz Derinsu. Seni davet eden arkadaşların kim? Gittiğin dershane hangisi? Bu haksız ve kanunsuz işlemin parçası olarak neden polise ya da savcılığa gidip suç duyurusu yapmadın?” dedi.