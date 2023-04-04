Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayıp 6lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlunu destekleyecek olan HDPnin ihanet bildirgesi açıklanırken, CHP ile HDP arasındaki gizli pazarlığın detaylarıyla ilgili taraflar sus pus oldu. Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin ardından masadaki varlığını göstermeye başlayan HDPnin, Kılıçdaroğlunu desteklemek için hangi maddeleri kabul ettirdiği kamuoyunda merak ediliyordu. HDPnin açıklamış olduğu seçim bildirgesinde bu gizli anlaşma da ortaya çıkmış oldu. Peki Kılıçdaroğlu, ihanet bildirgesinde yer alan maddelerin hangilerini kabul etti.