Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Maliye Mülki İdare Yapılanması gibi önemli kurumlarda çalışan FETÖcüleri tek tek tespit etmesinin ardından sıra akademisyen yapılanmasında yer alan, sayıları 1000in üstündeki aktif kripto öğretim görevlilerini çökertmeye sıra geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanan öğretim görevlilerinin ifadelerinde örgütün zulmünden kaçışın olmadığı ve adeta köle gibi davrandıkları bir kez daha gözler önüne serildi. Örgüt, hangi üniversiteye kimin öğretim görevlisi olacağını, kiminle evleneceklerine kadar karar verdikleri hatta doğacak çocuk sayısını bile kendilerinin belirlediği ortaya çıktı.