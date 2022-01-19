Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 18.01.22

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Sırbistan ise Alanya ve Bursada Türkiyedeki fahri konsolosluk sayısını 5e çıkardı. Salgının etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. dedi. Uluslararası camiaya Bosna Hersek için çağrıda da bulunan Başkan Erdoğan, Bosna-Hersekteki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Doğu Akdenizdeki yaşanan son gelişmeler sonrası İsrail Cumhurbaşkanının Türkiyeye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirterek, Sayın Herzogla yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiyeye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benetin bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak dedi