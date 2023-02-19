Türkiyeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem büyük yıkımlara neden olmasıyla gündemdeki yerini günlerdir koruyor. Binaların nasıl dayanıklı olabileceğine dair tartışmalar sürerken İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Şentürk, Sismik İzolatörler sistemin nasıl çalıştığını, maliyetini ve önemini anlattı. Şentürk, Binada sismik izolatör varsa bu bina sağlamdır, yoksa değildir diyemeyiz. Konutun yapılacağı zemin, uygun yapılan statik proje, kalite kontrolden geçmiş doğru inşaat malzemesi de çok önemlidir. ifadelerini kullandı.